الولايات المتحدة.. إصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار في سان فرانسيسكو

تجري الشرطة الأمريكية تحقيقات بعد إصابة خمسة أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة، في حادث إطلاق نار وقع في نهاية الأسبوع خارج "سوبر ماركت" في سان فرانسيسكو يوم أمس الأحد، بحسب ما أفادت به السلطات.

ووفقا لإدارة الشرطة بالمدينة، عثر الضباط الذين استجابوا لتقارير عن إطلاق نار حوالي الساعة 9 مساء يوم السبت على ضحايا متعددين بالقرب من متجر سيفوي في حي أوتر ريتشموند.

وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل رجل مصاب بجروح تهدد حياته وأربعة قصر مصابين بجروح غير مهددة للحياة إلى المستشفى على وجه السرعة.

وأبلغ الكابتن كيفن لي من الشرطة صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" في مكان الحادث أن إطلاق النار ناجم عن شجار.

ولم يجر اعتقال أي شخص، ولم يكشف المحققون على الفور عن معلومات بشأن المشتبه به.

وحث المحققون الشهود أو أي شخص لديه معلومات على الاتصال بقسم الشرطة.