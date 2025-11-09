زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6ر5 درجات على مقياس ريختر البحر قبالة سواحل اليابان، بحسب ما سجله مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ووفقاً للبيانات المتاحة، كان مركز الزلزال يقع على بعد 127 كيلومترا (حوالي 79 ميلا) إلى الشرق من مدينة مياكو، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 51 ألف نسمة، وكان الزلزال على عمق 19 كيلومترا (حوالي 8ر11 ميلا).

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر محتملة أو أضرار ناجمة عن الكارثة الطبيعية. ولم يصدر تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).

وتلي الزلزال ثلاث هزات تراوحت شدتها بين5 إلى 1ر5 درجات على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.