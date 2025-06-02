انتخاب أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة

انتخبت وزيرة خارجية ألمانيا السابقة أنالينا بيربوك رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة، أنالينا بيربوك، خضعت، في نيويورك اليوم الاثنين، لتصويت سري للبت في ترشحها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بناءً على طلب من إحدى الدول الأعضاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الدولة العضو مقدمة الطلب هي روسيا.

وتخوض السياسية الألمانية المنتمية إلى حزب الخضر، هذه الانتخابات على المنصب الرفيع الذي يستمر لمدة عام على رأس أكبر هيئة في الأمم المتحدة، والتي تضم 193 دولة عضواً، بدءاً من الساعة 16:00 بتوقيت وسط أوروبا، وذلك دون وجود أي مرشح منافس. ولهذا، تُعتبر هذه الانتخابات أمام الجمعية العامة، التي تضم جميع الدول الأعضاء، مجرد إجراء شكلي.

وجرت العادة أن تُقرّ الجمعية العامة التعيينات التي لا يوجد فيها مرشحون منافسون، بالتزكية، أي بالتوافق وبدون إجراء تصويت رسمي.