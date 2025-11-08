البرازيل.. رفض استئناف بولسونارو مؤقتاً ضد إدانته بمحاولة الانقلاب

رفضت المحكمة العليا البرازيلية مؤقتا استئناف الرئيس السابق جايير بولسونارو ضد إدانته بمحاولة انقلاب.

وصوت جميع القضاة الأربعة ضد الاستئناف، مؤكدين حكم السجن لأكثر من 27 عاما، بتهمة محاولة الانقلاب في أعقاب هزيمته في انتخابات 2022، حسب بوابة (جي.1) الإخبارية نقلا عن المحكمة.

غير أن جلسة الاستماع تستمر حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل ولن يتم النظر في أن تكون مغلقة. ونظريا، ربما يغير القضاة مواقفهم حتى ذلك الحين.

ويمكن لفريق الدفاع عن بولسونارو أيضا تقديم استئناف آخر، لكن نجاحه يعتبر مستبعدا. ولا يمكن سجن رئيس الدولة السابق إلا بعد استنفاد جميع سبل الاستئناف.

وقال قاضي المحكمة العليا الكسندر دي موراليس إن حجج الدفاع "غير قابلة للتطبيق".