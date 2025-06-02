أمريكا تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي

قال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين إن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث من أستراليا رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف ألبانيزي للصحفيين "ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها"، مضيفا أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقال "نواصل رفع الإنفاق"، مشيرا إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقا بزيادة الإنفاق 2.3 بالمئة حتى عام 2033.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الأحد أن هيجسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأمريكية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة.

وأضاف البيان "فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد الوزير هيجسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن".

ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش حوار شانجري-لا ، المنتدى الأمني الرائد في آسيا، هو الثاني فقط بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

لم يرفع ألبانيزي، الذي أُعيد انتخابه في مايو ومن المقرر أن يلتقِي بترامب، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلا إن حكومته أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد.