جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول

من المقرر أن يلتقي ممثلون عن أوكرانيا وروسيا مجدداً اليوم الاثنين في إسطنبول لإجراء محادثات حول سبل محتملة لإنهاء الحرب.

وقالت وزارة الخارجية التركية قبل المحادثات إن البداية مقررة في الساعة 12 ظهراً (1000 بتوقيت جرينتش) في قصر شيراجان بالمدينة.

وقد اقترحت موسكو هذه الجولة من المحادثات. وفي منتصف مايو، التقى الطرفان المتحاربان في محادثات مباشرة لأول مرة منذ عام 2022. وأسفراالاجتماع عن تبادل للأسرى.

ويشمل الموقف الأوكراني لهذه الجولة من المحادثات، وفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقفا كاملا غير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة الأطفال المختطفين.

وقال زيلينسكي إنه لإقامة سلام دائم، يجب أيضاً إعداد اجتماع على أعلى مستوى.

وقد رفضت موسكو وقف إطلاق نار غير مشروط لكنها أبدت مؤخراً استعدادها لذلك بموجب عدد من الشروط المسبقة.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الجمعة: "خلال فترة وقف إطلاق النار، من الضروري على الأقل أن تتوقف الدول الغربية عن تزويد نظام كييف بالأسلحة وأن تنهي أوكرانيا تعبئتها".