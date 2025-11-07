إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تبدأ خفض الرحلات الداخلية

أمرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية يوم الخميس شركات الطيران بخفض عمليات الطيران الداخلية بأربعة في المئة في 40 مطارا من المطارات ذات الحركة الجوية الكثيفة بدءا من الساعة السادسة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة، وأرجعت هذا إلى مخاوف تتعلق بالسلامة بشأن مراقبة الحركة الجوية أثناء الإغلاق الحكومي.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في الأمر النهائي الذي أصدرته إنها تطلب تخفيضات بأربعة في المئة في 40 مطارا من المطارات ذات الحركة الجوية الكثيفة حتى يوم الاثنين، قبل أن تطلب خفضا بعشرة في المئة بدءا من 14 نوفمبر.

وستفرض إدارة الطيران الاتحادية كذلك قيودا على عمليات الإطلاق الفضائي، لكنها لن تفرض أي خفض على الرحلات الدولية.