تخصيص ملياري دولار لتحديث الجيش.. بريطانيا نحو ثورة عسكرية شاملة

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بإطلاق موجة من الاستثمارات الجديدة لتحويل القوات المسلحة إلى "آلة قتال متكاملة وقوية" ضمن مراجعة الحكومة لسياساتها الدفاعية.

وقال ستارمر إنه سيستثمر في جيش يكون "أكثر تكاملا وجاهزية وفتكا من أي وقت مضى"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي إطار المراجعة، التي من المقرر نشرها غدا الاثنين، تعهدت الحكومة بتخصيص 5ر1 مليار جنيه إسترليني (ملياري دولار) لإنشاء ستة مصانع على الأقل، وستدعم شراء نحو سبعة آلاف سلاح بعيد المدى من صنع المملكة المتحدة.

ومن المقرر أن يؤدي التمويل الجديد إلى وصول الإنفاق على الذخائر في المملكة المتحدة إلى 6 مليارات جنيه إسترليني خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسيدعم نحو 1800 وظيفة في جميع أنحاء البلاد.

ووصف ستارمر المراجعة بأنها "خطة جذرية" من شأنها أن تدفع الاستثمارات في بناء السفن وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والدفاعات السيبرانية.

وكتب ستارمر في صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الاستعداد لتهديدات الغد يعني "جمع كل ما لدينا من قدرات، من الطائرات المسيرة، إلى المدفعية، إلى الغريزة البشرية والذكاء، في آلة قتالية واحدة قوية ومتكاملة".

وقال ستارمر "لتحقيق ذلك، سنعلن عن موجة من الاستثمارات الجديدة في قواتنا المسلحة برا وجوا وبحرا".

وأضاف ستارمر "سنستثمر في قوة قتالية أكثر تكاملا وجاهزية وفتكا من أي وقت مضى، مما يعيد بريطانيا إلى مكانتها التي تنتمي إليها كقائدة في الدفاع وقائدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)."

وقال ستارمر "سنوفر معدات أفضل لجنودنا عندما يقاتلون في الخارج حتى يتمكنوا من استخدام مجموعة كاملة من القدرات التقليدية والتكنولوجية".