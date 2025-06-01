سلطان بروناي يغادر المستشفى ويقرر البقاء في ماليزيا للراحة لعدة أيام

قال مكتب رئيس الوزراء في سلطنة بروناي إن سلطان البلاد حسن البلقية غادر المستشفى الذي كان يعالج به في ماليزيا.

أضاف المكتب أن السلطان البالغ من العمر 78 عاما سيظل في ماليزيا لعدة أيام للراحة بناء على نصيحة الأطباء قبل عودته إلى بروناي.

كان السلطان قد نُقل إلى المعهد الوطني للقلب في كوالالمبور بعد شعوره بالإجهاد خلال قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع الماضي في العاصمة الماليزية.

ولم يُعرف بعد موعد عودة السلطان إلى بروناي. وذكر البيان أن الملكة وأفرادا آخرين من العائلة المالكة يتواجدون معه.

ويشغل السلطان عدة مناصب في بروناي، إذ يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحة ووزير المالية ووزير الخارجية ووزير الدفاع.

وفي عهده، نالت بروناي استقلالها التام عن بريطانيا عام 1984، وشهدت ارتفاعاً في مستويات المعيشة لتصبح من بين الأعلى في آسيا.