رئيس جنوب أفريقيا يعقد اجتماعاً حكومياً مغلقاً لمدة يومين

يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، اجتماعا مغلقا لمدة يومين مع ممثلي الأحزاب المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، بحسب ما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد، بأن الاجتماع جاء لمناقشة قضايا قد تشكّل مستقبل البلاد.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء لم تسمهم في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ومن أحزاب المعارضة، أن الاجتماع الذي يتم خلف الأبواب المغلقة، يعقد في منطقة مهد البشرية شمال غرب جوهانسبرج، ويبدأ اليوم الأحد.

وأضافت الصحيفة بأن الاجتماع يأتي وسط تكهنات متزايدة داخل حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، تشير إلى أن رامافوسا قد يتنحى عن قيادة الحكومة في مطلع العام المقبل.