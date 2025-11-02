ألمانيا تبدي تفاؤلاً بعد مؤشرات إيجابية من الصين بشأن أزمة الرقائق

أعربت الحكومة الألمانية عن تفاؤلها إزاء حدوث تهدئة في النزاع القائم حول توريد أشباه الموصلات الحيوية لصناعة السيارات الألمانية.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في برلين ردا على استفسار اليوم الأحد: "التقارير الأخيرة الواردة من الصين تمثل إشارات أولى إيجابية على التهدئة".

وكان قد سبق ذلك إعلان وزارة التجارة الصينية عن إمكانية منح استثناءات لتصدير أشباه الموصلات المطلوبة بشكل عاجل.

وأضافت الوزارة في برلين: "الحكومة الألمانية تتابع الوضع عن كثب... نأخذ وضع الشركات المتضررة على محمل الجد، ونجري محادثات حول الموضوع مع الشركات المعنية وكذلك مع الشركاء الهولنديين والأوروبيين عبر صيغ مختلفة"، موضحة أن إصدار تقييم نهائي غير ممكن في الوقت الراهن.

وتثير مشكلات التوريد المحتملة قلقا كبيرا في قطاع السيارات الألماني. وأوضحت السلطات الصينية أمس السبت أن الشركات التي تواجه صعوبات مدعوة للتواصل مع وزارة التجارة الصينية، التي ستقوم بدراسة أوضاع تلك الشركات والسماح بالتصدير إذا استوفت الشروط المطلوبة. ولم تقدم الوزارة الصينية تفاصيل إضافية.

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أوقفت شركة "نيكسبيريا" توريد المنتجات الأولية، المعروفة باسم "الرقاقة"، إلى مصنعها التجميعي في الصين. وتُعد هذه الرقاقات ضرورية لإنتاج الشرائح الإلكترونية التي تُستخدم بكميات كبيرة في صناعة السيارات. وردا على ذلك، أوقفت الصين تصدير منتجات "نيكسبيريا".