أوكرانيا.. انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد هجمات روسية على زابوريجيا

أكد حاكم منطقة زابوريجيا اليوم الأحد أن إمدادات الكهرباء انقطعت عن قرابة 60 ألف شخص بعد هجوم جوي روسي خلال الليل على المنطقة الواقعة على خط المواجهة في أوكرانيا أدى إلى إصابة شخصين وهدم عدد من المباني.

ومع اقتراب فصل الشتاء كثفت روسيا من الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت لتوليد وتوزيع الكهرباء، مما تسبب في حالات انقطاع للتيار جعل طواقم الطوارئ في كييف تسابق الزمن لإصلاح الأضرار وإدارة فترات الانقطاع.

وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا عبر تطبيق تليغرام "ستعيد الطواقم الكهرباء حالما يسمح الوضع الأمني بذلك"، ونشر صورا التقطت ليلا للمباني التي تحطمت واجهاتها ونوافذها.

وتعاني زابوريجيا من هجمات روسية شبه يومية بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة، والتي دمرت منازل وأصابت مرافق بحالة من الشلل وقتلت العشرات. ويأتي ذلك في إطار ضغط موسكو على دفاعات كييف وسعيها إلى تعطيل الروابط بين جنوب أوكرانيا وبقية أنحاء الدولة.

وقال فيدوروف إن الهجوم الليلي أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف أن الغارات الروسية التي بلغت 800 غارة على 18 منطقة سكنية في زابوريجيا أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة خلال 24 ساعة حتى صباح اليوم الأحد.