Al Bayan
المبوبمباشر
today-time
prayer-time
العالم

أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

undefined's profile picture

رويترز

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس السبت عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.

وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيجسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".

وأضاف هيجسيث أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.