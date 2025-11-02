أمريكا والصين تبحثان إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس السبت عقب اجتماعه مع نظيره الصيني دونغ جون في ماليزيا إن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على ضرورة إنشاء قنوات اتصال عسكرية بين البلدين للحد من النزاعات وعدم تصعيد أي مشاكل قد تنشأ في المستقبل.

وبعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية، قال هيجسيث في منشور على موقع إكس "عقدتُ اجتماعا إيجابيا بنفس القدر مع نظيري وزير الدفاع الوطني الصيني الأميرال دونغ جون في ماليزيا".

وأضاف هيجسيث أن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيعقدون المزيد من الاجتماعات حول إنشاء هذه القنوات.