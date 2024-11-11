لماذا يُطلق على المقر الرسمي لرئيس الولايات المتحدة «البيت الأبيض»؟

يعد البيت الأبيض، أحد أكثر المباني شهرة في العالم، المقر الرسمي ومكان العمل لرئيس الولايات المتحدة منذ أكثر من 200 عام.

ومن المنتظر أن ينتقل الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مع عائلته في يناير من العام المقبل بعدما حقق الرجل البالغ من العمر 78 عامًا انتصاراً مدوياً على منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.

تدور العديد من الأسئلة حول سبب تسمية هذا المبنى الشهير بـ "البيت الأبيض"، بينما يعتقد الكثيرون أن السبب يعود إلى لونه، فهل هذا صحيح؟

حرب 1812

هناك تصور خاطئ أن المبنى قد تم دهنه باللون الأبيض لأول مرة لتغطية الآثار التي تركها الجنود البريطانيون الذين أحرقوه في 24 أغسطس 1814، بعد عامين من اندلاع الحرب.

القصة التي يتم سردها عادة تشير إلى أن المبنى قد دُهن باللون الأبيض لإخفاء تلك الآثار. رغم أن هذه القصة تبدو مثيرة، إلا أنها غير صحيحة.

كان لون البيت الأبيض أبيض منذ البداية، عندما اختار الرئيس الأمريكي الأول جورج واشنطن موقعه في عام 1791، حيث وُضع حجر الأساس في العام التالي، بينما تم تصميم المبنى من قبل المهندس المعماري الإيرلندي المولد جيمس هوبان، وبعد ثماني سنوات من البناء، أصبح الرئيس جون آدامز وزوجته أبيغيل أول من انتقل للعيش في البيت الأبيض، على الرغم من أنه كان لا يزال غير مكتمل في ذلك الوقت.

وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، تم دهن المبنى بالجير الأبيض في عام 1798 لحماية "الواجهة المصنوعة من الحجر الرملي من الرطوبة والتشقق خلال صقيع الشتاء".

الاسم الرسمي

في البداية، لم يكن هناك اسم رسمي للمبنى، لكن مصطلح "البيت الأبيض" كان يُستخدم من قبل الكثيرين خلال القرن التاسع عشر إلى جانب تسميات أخرى مثل "منزل الرئيس" و"القصر التنفيذي".

أصبح هذا المصطلح رسميًا في 17 أكتوبر 1901، عندما أرسل سكرتير الرئيس الأمريكي آنذاك، ثيودور روزفلت، جورج كورتليو، رسالة إلى وزير الخارجية جون هاي.

بتوجيه من روزفلت، طلب من المسؤول تغيير رؤوس أو تواريخ جميع الأوراق الرسمية والمستندات التي تتطلب توقيع الرئيس، من "القصر التنفيذي" إلى "البيت الأبيض"، ومنذ ذلك الحين، أصبح "البيت الأبيض" هو الاسم الرسمي لمقر إقامة رئيس الولايات المتحدة.

يتكون البيت الأبيض من ثلاثة أقسام رئيسية: الجناح الغربي، الجناح الشرقي، والمقر التنفيذي في الوسط، يحتوي المبنى على 132 غرفة، 35 حمامًا، 412 بابًا، و147 نافذة، و6 طوابق.

من أبرز الأحداث في تاريخ البيت الأبيض هو حريق عام 1814 خلال حرب 1812، حيث أضرم الجيش البريطاني النار في المبنى، ما أدى إلى تدميره من الداخل، وتم إعادة بناء البيت الأبيض وانتقل الرئيس جيمس مونرو للإقامة فيه في عام 18171، وهو ليس فقط مقرًا للرئيس، بل هو أيضًا مزار سياحي شهير، حيث يزوره ملايين الأشخاص سنويًا.