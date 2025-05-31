نصائح زوجية لماكرون وكدمة غامضة.. ترامب يودّع ماسك بطريقة غير تقليدية

في مؤتمر صحفي غير تقليدي من المكتب البيضاوي، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملياردير إيلون ماسك لتوديعه بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية كرئيس لما يُعرف بـ"إدارة كفاءة الحكومة" أو " Doge"، ورغم أن المناسبة كانت لتكريم ماسك في يومه الأخير كموظف حكومي خاص، إلا أن ترامب أكّد مراراً أن ماسك سيبقى قريباً من البيت الأبيض.

"إيلون لا يغادر فعليًا"

قال ترامب للصحفيين: "إيلون لا يغادر حقا. سيبقى قريبا، وأعتقد أن المشروع بمثابة طفله، وسيظل منخرطا فيه بطرق متعددة"، كما أوضح أن العديد من أعضاء فريق "Doge" سيواصلون عملهم داخل الإدارة، وفقا لصحيفة theguardian.

من جانبه، أشار ماسك إلى أن ما حدث هو "بداية جديدة لدوج وليس النهاية"، مضيفا أنه سيواصل تقديم المشورة للرئيس عند الحاجة، مؤكداً: "آمل أن أظل صديقا ومستشارا للرئيس".

إشادة متبادلة ونفي للخلافات

رغم الانتقادات التي وجهها ماسك مؤخرا لمشروع قانون الإنفاق الذي تبنّاه ترامب، حيث وصفه بـ"المخيب للآمال" و"المعيق لجهود دوج"، فإن المؤتمر الصحفي خلا من أي مظاهر توتر بين الطرفين.

بل على العكس، تغنى ترامب بإنجازات ماسك، واصفا إياه بأنه "أحد أعظم المبتكرين في تاريخ الأعمال"، كما منحه مفتاحا ذهبيا كبيرا يحمل شعار البيت الأبيض، قائلاً إنه يُمنح فقط لـ"شخصيات استثنائية".

كدمة في الوجه... والمتهم: الطفل!

لفت الانتباه خلال المؤتمر ظهور كدمة واضحة تحت عين ماسك اليمنى، ما أثار تساؤلات الصحفيين. أجاب ماسك ضاحكا بأن ابنه البالغ من العمر خمس سنوات "X Æ A-12" هو من لكمه أثناء المزاح، قائلا: "قلت له: اضربني في وجهي، وفعلها".

وأضاف مازحا أنه لم يكن في فرنسا عند حدوث ذلك، في إشارة ساخرة إلى مقطع فيديو انتشر حديثا لزوجة الرئيس الفرنسي وهي تدفع ماكرون بيدها على وجهه.

ترامب يقدّم "نصيحة زواج" لماكرون

حين سئل عن الفيديو الذي جمع الرئيس الفرنسي وزوجته، وما إذا كان لديه أي نصيحة زوجية، أجاب ترامب باختصار: "تأكد من أن الباب مغلق". ثم أضاف: "هما بخير. أعرفهما جيدا، ولا أعتقد أن هناك ما يدعو للقلق".

ماسك يتجاهل الحديث عن المخدرات

فيما يتعلق بتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن تعاطي ماسك لمواد مخدرة خلال فترة عمله مع الإدارة الأمريكية، رفض ماسك التعليق قائلاً: "دعونا ننتقل"، قبل أن يهاجم الصحيفة ويتهمها بالكذب فيما وصفه بـ"خدعة التواطؤ الروسي".

ووفقًا للتقرير، فقد استخدم ماسك بشكل منتظم الكيتامين والإكستاسي والفطر المهلوس، واحتوت حقيبة أدويته على أقراص يُعتقد أنها من نوع أدرال. كما ذكر التقرير أن استخدامه للكيتامين بلغ حدا تسبب له بمشاكل في المثانة، وأنه كان يتعاطى الدواء أحيانا يوميا، رغم قوله سابقا إنه يستخدمه "كل أسبوعين فقط".