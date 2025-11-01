قادة أبيك يتفقون في إعلان مشترك على تعزيز التجارة العالمية

اتفق الزعماء المشاركون في قمة "منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ" (أبيك) على أن التجارة والاستثمار يجب أن يتقدما بطريقة تحقق الفوائد للجميع، وذلك في إعلان مشترك اليوم السبت، في ختام اجتماعات المنتدى الإقليمي.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن المنتدى تبنى "إعلان جيونجو"، في ختام القمة التي استمرت يومين، والتي شارك فيها جميع الأعضاء الـ21 في أبيك، والذين يمثلون أكثر من نصف اقتصاد العالم.

وجاء في الإعلان: "نؤكد مجددا إدراكنا المشترك بأن التجارة والاستثمار القويين أمران حيويان لنمو وازدهار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسنظل ملتزمين بتعزيز التعاون الاقتصادي لمواجهة البيئة العالمية المتطورة."

وأضاف: "نقر بأهمية بيئة التجارة والاستثمار التي تعزز المرونة والفوائد للجميع".

وتشمل اقتصادات أعضاء أبيك الـ21 الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا وكندا ودول أخرى في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، إضافة إلى بيرو وتشيلي، من أمريكا الجنوبية.

ومقارنة بالإعلانات الصادرة في اجتماعات أبيك السابقة، تجاهلت وثيقة هذا العام اللغة التي تؤكد من جديد الالتزام المشترك بالدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف، مما يعكس الفجوة المتسعة في وجهات النظر حول التجارة بين الاقتصادات الكبرى في العالم.