قاض أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة

ربما سيحصل ملايين الأمريكيين على مساعدات غذائية مؤقتة بعد أن حكم قاض اتحادي يوم أمس الجمعة بأن تعليق المساعدات الغذائية بسبب إغلاق الحكومة غير قانوني.

وأمر قاض بولاية ماساتشوستس بضرورة استخدام أموال الطوارئ لبرنامج المساعدة الغذائية التكميلية وأمر الحكومة بتقديم تقرير بحلول يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم توفير مساعدات جزئية على الأقل خلال شهر نوفمبر.

وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت أن المدفوعات ستتوقف اعتبارا من الأول من نوفمبر بسبب الإغلاق المستمر.

وتوفر مبادرة برنامج المساعدة الغذائية التكميلية مساعدات مالية للأسر ذات الدخل المنخفض لشراء الغذاء. وتشير وثيقة المحكمة إلى أن البرنامج يتطلب تمويلا بقيمة 6ر8 مليارات دولار شهريا، ويدعم حاليا نحو 42 مليون أمريكي.

ويتم تحميل المساعدات على بطاقات الدفع للاستخدام في محلات البقالة. وتقول تقارير إعلامية إنه لا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار المدفوعات الخاصة بشهر نوفمبر وعلى أي مستوى ستكون.