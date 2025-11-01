انفجار في مصفاة للنفط في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

استجابت أطقم الطوارئ يوم الجمعة لانفجار في مصفاة لتكرير النفط في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حيث تصاعد دخان كثيف من المنصة وانتقل عبر أجزاء من مدينة أرتيسيا قبل أن تتمكن الأطقم من إخماد الحريق.

وقالت شركة "إتش إف سينكلير" التي تدير مصفاة "نافاجو"، إنه تم إخماد الحريق ونقل ثلاثة أشخاص إلى خارج الموقع لتلقي الرعاية الطبية. ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أخرى.

وقالت كورين سميث، المتحدثة باسم شركة "إتش إف سنكلير"، إن مراقبة الهواء في محيط المصفاة وفي المجتمع المجاور لم تظهر أي خطر على السلامة العامة. ولم يتضح ما إذا كان إنتاج المصافي قد تأثر.

وأكدت السلطات أن الدخان تبدد بعد ظهر الجمعة وأنها أعادت فتح الطرق. وقالت وزارة البيئة في نيو مكسيكو إنها سترسل فريقا إلى أرتيسيا لتقييم الظروف ومراقبة جودة الهواء.