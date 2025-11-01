الرئيس الكوري يأمل في معالجة قضية الذكاء الاصطناعي في قمة أبيك

أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اليوم السبت أنه يأمل في التعاون مع دول آسيا والمحيط الهادي لمعالجة القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية، وذلك خلال القمة السنوية لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.

حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت جلسة لمناقشة كيفية التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي والاستجابة للتغيرات الديموغرافية التي تؤدي إلى شيخوخة المجتمعات وانخفاض معدلات المواليد.

وتُمثل كتلة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك) 50 بالمئة من التجارة العالمية و61 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح لي أن كوريا الجنوبية اقترحت إطار عمل لمنطقة أبيك للتعامل بشكل مشترك مع ما أسماه أزمة ديموغرافية.

وقال في كلمة ألقاها في بداية الجلسة "يمثل الهيكل الديموغرافي المتغير أزمة خطيرة وهامة تؤثر على جميع جوانب المجتمع، بما في ذلك النمو الاقتصادي وسوق العمل ورعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية".

وأضاف "لذلك، أصبح من الأصعب معالجة هذه الأزمة من خلال حلول جزئية وفردية".