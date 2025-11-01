ترامب: أمريكا وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أن الولايات المتحدة وكندا لن تستأنفا المحادثات التجارية، لكنه أوضح أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قدّم له اعتذارا عن إعلان سياسي في إقليم أونتاريو أظهر الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان وهو يحذر من أن الرسوم الجمركية تسبب كوارث.

وقال ترامب "أنا أحبه كثيرا، لكن ما فعلوه كان خطأ... لقد اعتذر عما فعلوه بخصوص الإعلان لأنه كان مضللا".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي إلغاء المفاوضات بسبب الإعلان الذي بثّته حكومة أونتاريو، وأضاف أنه سيفرض زيادة أخرى تبلغ 10 بالمئة على الرسوم الجمركية المفروضة على كندا.

وظهر ريجان في الإعلان وهو يقول إن فرض رسوم على السلع الأجنبية يؤدي إلى حروب تجارية وفقدان للوظائف.

وكان يُعرف ريجان بدعمه القوي للسوق الحرة والتجارة الحرة.