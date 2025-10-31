ستارمر يدفع ثمن الاحتفاظ بقلادة أهداها له ترامب

دفع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ثمن الاحتفاظ بقلادة، حصل عليها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارة رسمية للرئيس الأمريكي.

وأظهرت تفاصيل أصدرها مكتب مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء تلقى القلادة الشخصية إلى جانب أزرار أكمام وعصا غولف من الرئيس، بينما حصلت زوجته على زوج من أحذية رعاة البقر، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

لكن ستارمر دفع فقط ثمن الاحتفاظ بالقلادة، بينما ظلت الهدايا الأخرى محفوظة في داونينج ستريت.

ولم يتم الكشف عن ثمن القلادة.

واستضاف ستارمر وزوجته ترامب وزوجته، ميلانيا، في تشيكرز، المنتجع الريفي لرئيس الوزراء في سبتمبر، في أعقاب إقامة الرئيس مع الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قلعة وندسور.

وقدما للرئيس صندوقا وزاريا أحمر وأعطيا السيدة الأولى وشاحا حريريا.

ويجب أن يعلن الوزراء عن أي هدية يحصلون عليها تزيد قيمتها على 140 جنيها استرلينيا (184 دولارا أمريكيا) وإما يسلمونها إلى وزاراتهم أو يدفعون الفرق بين القيمة والحد الأقصى الذي يبلغ 140 جنيها استرلينيا للاحتفاظ بها.