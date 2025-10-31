أمريكا.. نقل ركاب طائرة "جيت بلو" إلى المستشفى بعد هبوط اضطراري

تم نقل ركاب رحلة طيران تابعة لشركة "جيت بلو" إلى المستشفى بعد انخفاض مفاجئ في ارتفاع الطائرة القادمة من المكسيك ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في فلوريدا يوم الخميس، وفقا للمسؤولين.

وكانت الرحلة القادمة من كانكون متجهة إلى نيوآرك، بنيوجيرسي، عندما انخفض الارتفاع بشكل مفاجئ. وقالت إدارة الطيران المدني الاتحادية في بيان إنها تحقق في الحادث.

ووفقا لإدارة الطيران الاتحادية، تم تحويل الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه 320 إلى مطار تامبا الدولي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر.

ولم يتضح حتى الآن عدد المصابين أو مدى خطورة إصاباتهم.