ترامب يوجه البنتاجون بالبدء فوراً في اختبار الأسلحة النووية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أنه أصدر تعليماته لوزارة الدفاع (البنتاجون) بالبدء فورا في اختبار الأسلحة النووية.

وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال قبيل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية "بسبب عمليات الاختبار التي تُجريها دول أخرى، أصدرت تعليماتي لوزارة الحرب بالبدء في اختبار أسلحتنا النووية بالمثل".

وأشار ترامب إلى أن "روسيا تأتي في المرتبة الثانية، والصين في المرتبة الثالثة بفارق كبير، لكنها ستكون على قدم المساواة في غضون خمس سنوات".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء إن روسيا اختبرت بنجاح طوربيدا من طراز بوسيدون الذي يعمل بالطاقة النووية ويصفه محللون عسكريون بأنه قادر على تدمير المناطق الساحلية من خلال إطلاق أمواج هائلة من الإشعاع في المحيطات.

ومع تشديد ترامب لخطابه وموقفه تجاه روسيا، استعرض بوتين قدرات بلاده النووية باختبار صاروخ كروز جديد من طراز بوريفيستنيك وتدريبات لإطلاق الأسلحة النووية هذا الشهر.

وكانت آخر مرة اختبرت فيها الولايات المتحدة سلاحا نوويا في عام 1992.

وتوفر الاختبارات دليلا على ما سيفعله أي سلاح نووي جديد وما إذا كانت الأسلحة القديمة لا تزال تعمل.

وبغض النظر عن توفير البيانات التقنية، ستعد روسيا والصين مثل هذا الاختبار تأكيدا على القوة الاستراتيجية الأمريكية.