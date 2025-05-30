كيم جونغ-أون يشرف على مسابقة إطلاق نار بين وحدات عسكرية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على مسابقة إطلاق مدفعية بين وحدات المدفعية العسكرية، وقال إن تعظيم الطلب على التدريب هو الطريق المختصر لبناء جيش قوي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شاهد المسابقة التي أقيمت بين وحدات المدفعية التابعة للوحدات المشتركة من الجيش الشعبي الكوري في اليوم السابق، برفقة بارك جونغ-تشون نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم.

وشدد الزعيم على أهمية تنظيم مسابقات إطلاق النار بشكل متكرر في ظل ظروف تشبه الحرب الحقيقية، لتدريب قوات المدفعية على ضرب الأهداف بدقة في أي وقت وفي أي موقف، وفقا للوكالة.

وأشار إلى أن إعطاء الأولوية للتدريب وتكثيفه هو ولاء مطلق للحزب. وأن الطلب الدقيق على التدريب إلى أقصى حد هو الطريق المختصر لتدريب جيش قوي.

وذكرت الوكالة أيضا أن كيم قيم إيجابيا التغييرات النوعية في تعزيز القدرة الحربية للمدفعية، بما يتوافق مع الجوانب المتطورة والاتجاه المتغير للحرب الحديثة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيم كان برفقته مجموعة من كبار المسؤولين العسكريين بما في ذلك وزير الدفاع نو كوانغ-تشول، ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري ري يونغ-جيل ومدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري جونغ كيونغ-تايك.

وحدد الزعيم خلال زيارته لوزارة الدفاع في فبراير الماضي، عام 2025 باعتباره عام التدريب العسكري، وأشرف منذ ذلك الحين على أنشطة عسكرية مختلفة وأكد مجددا على أهمية التدريب المكثف لاكتساب قدرات الحرب الحديثة.