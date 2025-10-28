زيلينسكي: لا يمكن اتخاذ قرار بشأن إنهاء الحرب بدون مشاركة أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين في كييف، أمس الاثنين، إن أي قرار من شأنه إنهاء الحرب في أوكرانيا لا يمكن اتخاذه بدون مشاركة أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي تأكيده أن أوكرانيا على استعداد للمشاركة في اجتماع ثلاثي بين قادة أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.

وأعرب زيلينسكي عن موافقته على الدبلوماسية المكوكية طالما تضمنت أوكرانيا.

وأضاف الرئيس أن بودابست ربما تكون خيارا لاستضافة مباحثات محتملة، مستبعدا اختيار أي من بيلاروس وروسيا.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تتوقع صدور قرار نهائي بشأن الأصول الروسية المجمدة قريبا، مضيفا أنه يمكن استخدام الأموال من الأصول المجمدة إما للدفاع أو التعافي بناء على موعد انتهاء الحرب.