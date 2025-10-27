روسيا.. إغلاق مطارين في محيط موسكو بسبب هجمات بطائرات مسيرة

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت خلال الليل لهجمات متكررة استهدفت العاصمة موسكو مما أدى إلى إغلاق اثنين من مطارات المدينة الأربعة.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو سيرجي على تطبيق تليغرام إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 28 طائرة مسيرة خلال خمس ساعات، بدءا من الساعة العاشرة مساء بتوقيت موسكو (19.00 بتوقيت جرينتش) أمس الأحد.

وأكدت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن مطار دوموديدوفو الدولي ومطار جوكوفسكي الأصغر أغلقا لضمان سلامة الطيران بدءا من الساعة 22.40 بتوقيت جرينتش.

لم ترد أي معلومات عن الأضرار المحتملة. ونادرا ما تكشف روسيا عن الحجم الكامل للأضرار الناجمة عن الضربات الأوكرانية داخل أراضيها، إلا إذا كانت متعلقة بأهداف مدنية.

كما لم تصدر أوكرانيا أي تعليق حتى الآن. وذكرت كييف أن هجماتها تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية التي تستخدمها روسيا في إدارة حربها في أوكرانيا.