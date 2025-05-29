ألمانيا تؤكد دعمها لإسرائيل وتطالب بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أمس الأربعاء أن بلاده تظل ملتزمة بأمن إسرائيل، مدافعا عن موقف الحكومة الألمانية في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وقال فاديفول: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل... نحن شركاء مقربون لإسرائيل، ليس فقط بسبب التاريخ، بل نحن مسؤولون عن أمن ووجود إسرائيل"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت برلين تعيد النظر في سياستها تجاه تل أبيب.

وفي الوقت ذاته، أقر فاديفول بتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الألماني: "الوضع الإنساني في غزة بالغ السوء، ولذلك نطالب إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرا إلى أن هذا الطلب تم التعبير عنه "بشكل واضح جدا".

ورغم ذلك، شدد فاديفول على أن تضامن ألمانيا مع إسرائيل لا يزال قائما ولم يتغير.

ويقوم الوزير الألماني حاليا بزيارة لواشنطن لإجراء محادثات سياسية، حيث التقى نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وتأتي زيارته تمهيدا لزيارة مرتقبة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن ألمانيا من أبرز الداعمين للحكومة الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل النزاع في قطاع غزة.

غير أن حكومة ميرتس الجديدة وجهت هذا الأسبوع انتقادات حادة لسلوك إسرائيل، وسط تحذيرات من خطر المجاعة الذي يهدد المدنيين في غزة في ظل الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.