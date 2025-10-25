بالونات تعلق عمليات الطيران بمطارين في ليتوانيا

تسبب ظهور ما يعتقد أنها بالونات طقس قادمة من بيلاروسيا في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، في اضطرابات بحركة الطيران في مطارين ليتوانيين.

وعقب اكتشاف بالونات الطقس التي يعتقد أنها انطلقت من بيلاروسيا، تم تعليق عمليات الطيران في مطاري فيلنيوس وكاوناس في ليتوانيا مؤقتا.

ووفقا لوزارة النقل الليتوانية، تم إيقاف حركة الطيران في مطاري فيلنيوس وكاوناس في البداية حتى الساعة العاشرة مساء (19:00 بتوقيت جرينتش) لأسباب تتعلق بالسلامة. ثم تم تمديد تعليق حركة الطيران أربع ساعات إضافية حتى الساعة الثانية من صباح اليوم السبت.