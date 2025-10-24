الولايات المتحدة.. تأجيل المزيد من الرحلات الجوية بسبب الإغلاق الحكومي

أكدت إدارة الطيران الاتحادية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أن مشاكل تتعلق بأطقم مراقبة الحركة الجوية تؤخر السفر في مطارات نيويورك وواشنطن ونيوارك وهيوستن، وذلك مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لليوم الثالث والعشرين.

وأبلغت إدارة الطيران عن وجود مشكلات في توفير الأطقم في 10 مواقع مختلفة وأصدرت أوامر بوقف الرحلات الجوية في مطاري هيوستن بوش ونيوارك. وتأخرت الرحلات الجوية في مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني بواحد وثلاثين دقيقة في المتوسط، وبلغ متوسط التأخير في مطار لاجوارديا بنيويورك 62 دقيقة.

ولا يزال يتعين على حوالي 13 ألف مراقب للحركة الجوية وحوالي 50 ألفا من مسؤولي إدارة أمن النقل العمل بدون أجر أثناء الإغلاق الحكومي.

ووفقا لموقع (فلايت أوير) لتتبع الرحلات الجوية فإن أكثر من 4200 رحلة جوية تأخرت في الولايات المتحدة يوم الخميس.

ويشعر المسؤولون الاتحاديون بالقلق من احتمال زيادة حالات غياب المراقبين الجويين خلال عطلة نهاية الأسبوع. وبحلول يوم الثلاثاء، سيُحرم المراقبون من أول راتب كامل لهم.

ويرفض الديمقراطيون الاتهام بأنهم المسؤولون عن استمرار الإغلاق ويقولون إن الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين هم من يرفضون التفاوض.