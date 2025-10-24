ستارمر يدعو الحلفاء لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر حث الحلفاء على تزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى لتمكينها من الرد على روسيا.

وسيستضيف رئيس الوزراء البريطاني في لندن قادة من بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات حول كيفية زيادة الضغط على موسكو وتعزيز دفاعات أوكرانيا، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وستشمل التدابير التي يجري بحثها بذل المزيد من الجهود لشل الاقتصاد الذي يدعم المجهود الحربي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عن طريق استبعاد النفط والغاز الروسي من السوق العالمية والبحث عن سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل الدفاعات الأوكرانية.

وسيحضر زيلينسكي، ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ورئيس وزراء هولندا ديك سخوف، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في لندن، بينما سيشارك حوالي 20 قائدا آخر عبر الاتصال المرئي في اجتماع "ائتلاف الراغبين" - وهي المبادرة التي يقودها ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يأتي اجتماع "ائتلاف الراغبين" بعد تعليق خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء محادثات مع بوتين وفرضه عقوبات على أكبر شركتين للنفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل.