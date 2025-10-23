الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "أسطول الظل"

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على فرض حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، تستهدف أسطول الظل الروسي من ناقلات النفط، وتحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، في بيان تزامن مع اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "هذا يوم جيد لأوروبا ولأوكرانيا".

وأضاف أن العقوبات الجديدة "ستتضمن اتخاذ إجراءات جديدة وشاملة على النفط والغاز، وأسطول الظل الروسي، والقطاع المالي الروسي".

كما سيتم تطبيق نظام جديد للحد من حركة الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.