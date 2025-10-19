اليابان.. تحالف جديد يمهد طريق ساناي تاكايتشي لتولي رئاسة الوزراء

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم الأحد أن الحزب الديمقراطي الحر وحزب التجديد الأصغر المعروف باسم إيشين اتفقا بشكل عام على تشكيل حكومة ائتلافية، مما يمهد الطريق لأول رئيسة وزراء في البلاد.

أضافت الوكالة أن زعيمة الحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي وزعيم حزب إيشين اليميني هيروفومي يوشيمورا سيوقعان اتفاق تحالفهما غدا الاثنين.

كان فوميتاكي فوجينا الرئيس المشارك لحزب إيشين قد أثار يوم الجمعة التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق، قائلا إن الحزبين أحرزا "تقدما كبيرا" في محادثات تشكيل ائتلاف.

وقالت كيودو إن النواب المنتمين لحزب إيشين سيصوتون لصالح تاكايتشي في انتخاب لاختيار رئيس الوزراء المقبل يوم الثلاثاء، لكن الحزب لا يعتزم أن يكون له وزراء في الحكومة الجديدة في بادئ الأمر.

وبدا طريق تاكايتشي لخلافة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا شبه مؤكد إلى أن انسحب حزب كوميتو الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الحر من ائتلافهما الذي استمر 26 عاما هذا الشهر، مما أطلق سلسلة من المفاوضات المكثفة مع الأحزاب المنافسة لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقالت كيودو إنه في محاولة لإقناع حزب إيشين بالانضمام، عرض الحزب الديمقراطي الحر مواصلة العمل على حظر التبرعات من الشركات والمنظمات الأخرى وإعفاء المواد الغذائية من ضريبة المبيعات اليابانية.

واقترح حزب إيشين إلغاء الضريبة على المواد الغذائية لمدة عامين.