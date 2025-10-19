إغلاق مدرج مطار ميونخ مؤقتاً بعد نشاط "مشبوه"

أغلق المدرج في مطار ميونخ بجنوب ألمانيا مؤقتا يوم أمس السبت بسبب نشاط بدا أنه "مشبوه".

وأوقف برج المراقبة الجوية الحركة الجوية لمدة نصف ساعة تقريبا في حوالي الساعة 10 مساء (20.00 بتوقيت جرينتش)، حسبما قال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وحدث إغلاق وجيز آخر في حوالي الساعة 11 مساء.

وكان عدة أشخاص قد أبلغوا الشرطة في وقت سابق أنهم شاهدوا شيئا "مشبوها"، لكن لم يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بمشاهدة مسيرات.

ووفقا لشاشة عرض الرحلات القادمة على موقع المطار، تم تحويل مسار طائرتين خلال فترة الإغلاق.

وفي بداية أكتوبر، تم تعليق الحركة الجوية في المطار الواقع في العاصمة البافارية ليلتين متتاليتين في أعقاب اشتباه بمشاهدة طائرات مسيرة.

وتأثر ما يقرب من 10 آلاف مسافر بذلك. وقد أمضى بعضهم الليل على أسرّة التخييم في صالات المطار.

ووقعت حوادث مماثلة في مطارات أوروبية أخرى في الأسابيع الأخيرة.