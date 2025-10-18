إجازة إجبارية لـ 1400 موظف في الوكالة الأمريكية للأسلحة النووية بسبب الإغلاق الحكومي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستبدأ الأسبوع المقبل بإحالة نحو 1400 موظف في الوكالة الوطنية للأمن النووي (NNSA) إلى إجازة إجبارية غير مدفوعة الأجر (Furlough)، وذلك بسبب استمرار الإغلاق الحكومي الجزئي.

وأكد وزير الطاقة كريس رايت الخبر عبر منصة "إكس" (X)، مشيراً إلى أن الإجازات ستؤثر على موظفين "بالغي الأهمية لتحديث ترسانتنا النووية".

وتعد الوكالة الوطنية للأمن النووي (NNSA) فرعاً شبه مستقل تابعاً لوزارة الطاقة، وتشرف على صيانة واختبار الأسلحة النووية الأمريكية، بالإضافة إلى عملها على تأمين المواد النووية الخطرة حول العالم، بما في ذلك في أوكرانيا. ويقدر عدد موظفيها الفيدراليين بنحو 2000 موظف، يشرفون على نحو 60 ألف متعاقد.

وقال وزير الطاقة إن 400 موظف فقط تقريباً سيظلون في الخدمة ضمن "الكوادر الأساسية"، مشدداً على أن الإغلاق الذي دخل يومه السابع عشر قد يعيق برامج تحديث الأسلحة النووية الجارية.

وقد حذر رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب، مايك روجرز، في وقت سابق من أن الوكالة ستضطر إلى إحالة 80% من موظفيها إلى إجازة، ما يثير مخاوف الخبراء بشأن سلامة وأمن المرافق النووية.