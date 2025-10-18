الولايات المتحدة.. 19 مليون دولار لمارة أصيبوا في إطلاق نار من شرطي

منحت هيئة محلفين أمريكية 7ر19 مليون دولار لـ6 أشخاص من المارة أصيبوا عندما فتح شرطي بمدينة دنفر، عاصمة ولاية كولورادو الأمريكية النار على رجل مسلح، حسبما قال محامو المدعين يوم الجمعة.

وجاء منح التعويض عن الأضرار نتيجة دعوى قضائية ضد قسم شرطة دنفر فيما يتعلق بحادث إطلاق النار الذي وقع في عام 2022.

وقد اعترف الشرطي براندون راموس سابقا بالذنب في إطلاق النار بتهمة الاعتداء والتي تجعله غير مؤهل للعمل كشرطي وتشمل حكما بالمراقبة.

ومن بين المارة المصابين، أصيب شخص برصاصة في ذراعه وخضع لجراحة، وأصيبت امرأة في ظهرها برصاصة خرجت من ذراعها. وأصيب رجل آخر بخدش من رصاصة في قدمه.

وفي بيان، قال محامو المارة الستة المصابين إن التعويضات جاءت "اعترافا بالمعاناة التي تحملها هؤلاء الضحايا الستة على أيدي شرطي تعهد بالخدمة والحماية".