ترامب يفسد الاتفاق العالمي بشأن إطار عمل الصفر الصافي في مجال الشحن

في أعقاب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فشلت المفاوضات الرائدة بشأن وضع لوائح موحدة للمناخ - ما يسمى إطار الصفر الصافي - في مجال الشحن الدولي.

وأفادت جمعيات مطلعة على المفاوضات بأنه تم تأجيل اعتماد مجموعة من الإجراءات من جانب المنظمة البحرية الدولية، التابعة للأمم المتحدة، في لندن يوم أمس الجمعة لمدة عام بسبب ضغوط من الولايات المتحدة.

وقد عارضت الولايات المتحدة كثيرا اعتماد الحزمة.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" قبل اليوم الأخير من المفاوضات: "لن تؤيد الولايات المتحدة ضريبة الاحتيال العالمية الخضراء الجديدة على الشحن، ولن تلتزم بها بأي شكل من الأشكال. لن نتسامح مع زيادة الأسعار على المستهلكين الأمريكيين أو إنشاء بيروقراطية احتيال خضراء جديدة لإنفاق أموالكم على أحلامهم الخضراء".