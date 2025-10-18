البيت الأبيض ينضم إلى شبكة "بلوسكاي" ويتصيد معارضي ترامب

انضم البيت الأبيض يوم أمس الجمعة إلى منصة "بلوسكاي"، للتواصل الاجتماعي المفضلة لدى الكثيرين في عالم الإنترنت اليساري.

وفي منشوره الافتتاحي، عرض حساب البيت الأبيض فيديو ترويجي تضمن ميمات ومنشورات ورسائل نشرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد تسعة أشهر من عودته إلى السلطة. ويبدو أن المنشور يهدف إلى تغيير رأي الليبراليين الذين ليسوا معجبين بالرئيس الجمهوري.

وبدأ مستخدمو منصة (اكس) الساخطون يتدفقون على منصبة بلوسكاي بعد أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر، المعروف الآن باسم (اكس) في عام 2022، وأبلغت المنصة عن زيادة كبيرة في عدد المستخدمين الجدد في أواخر العام الماضي

ولا تزال منصة بلوسكاي محدودة مقارنة بالمساحات الأكثر تأسيسا على الإنترنت مثل (اكس)، لكنها ظهرت كبديل لأولئك الذين يبحثون عن مزاج مختلف.