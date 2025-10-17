قبل الاجتماع مع زيلينسكي.. ترامب يتراجع عن تزويد كييف بصواريخ توماهوك

من المقرر أن يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات في البيت الأبيض اليوم الجمعة، فيما يشير ترامب إلى أنه ليس مستعدا للموافقة على بيع كييف نظام صاروخي طويل المدى يقول الأوكرانيون إنهم في حاجة ماسة إليه.

ويلتقي زيلينسكي بترامب وجها لوجه بعد يوم من إجراء الرئيس الأمريكي وبوتين مكالمة هاتفية طويلة لمناقشة الصراع.

وكان ترامب قد أظهر في الأيام الماضية انفتاحه لبيع صواريخ توماهوك طويلة المدى لأوكرانيا رغم أن بوتين حذر من أن مثل تلك الخطوة سوف تؤثر أكثر على العلاقة الأمريكية الروسية.

ولكن بعد مكالمة أمس الخميس، مع بوتين بدا أن ترامب يقلل من فرص حصول أوكرانيا على الصواريخ التي يصل مداها لنحو 1600 كيلومتر.

وقال "نحن بحاجة لصواريخ توماهوك للولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لدينا الكثير منها ولكننا بحاجة لها. وأعني لا يمكننا استنزاف بلادنا".

ويسعى زيلينسكي للحصول على الصواريخ التي من شأنها أن تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه ضربات في العمق الروسي واستهداف مواقع عسكرية رئيسية ومنشآت الطاقة والبنية التحتية المهمة.

ولكن بوتين حذر ترامب خلال المكالمة من أن إمداد كييف بصواريخ توماهوك "لن يغير الوضع في أرض المعركة ولكن يمكن أن يضر بشكل جوهري بالعلاقة بين بلدينا"، بحسب مستشار بوتين للسياسة الخارجية يوري اوشاكوف.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الحديث عن تقديم صواريخ توماهوك خدم غرضا بالفعل بدفع بوتين إلى المحادثات. وأضاف عبر منصة إكس في وقت متأخر من أمس الخميس، "الخلاصة أننا بحاجة للمواصلة بخطوات قوية. ويمكن للقوة أن تخلق حقا زخما للسلام".