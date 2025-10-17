البرلمان الياباني يتفق على التصويت بشأن رئيس الوزراء القادم الثلاثاء

أكدعضو كبير في اللجنة المسؤولة عن تحديد مواعيد الجلسات بمجلس النواب الياباني لرويترز اليوم الجمعة أن اللجنة وافقت على إجراء تصويت برلماني لاختيار رئيس الوزراء القادم في 21 أكتوبر.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر، بقيادة زعيمته الجديدة ساناي تاكايتشي، الموعد بينما اعترضت أحزاب المعارضة على الجدول الزمني وأرجعت هذا إلى استمرار محادثات الائتلاف.

ويتواصل الحزب الديمقراطي الحر مع حزب التجديد ذي التوجه اليميني سعيا لضمان الأغلبية وتوسيع ائتلافه، بما سيسمح لتاكايتشي بأن تصبح أول رئيسة وزراء في اليابان.

وينتظر رئيس الوزراء الجديد عدد من الفعاليات الدبلوماسية مع نهاية الشهر، من قمتين دوليتين في ماليزيا وكوريا الجنوبية إلى الزيارة المتوقعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليابان.