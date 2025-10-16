باكستان تمدد الحظر على استخدام الطائرات الهندية مجالها الجوي

مددت باكستان الحظر الذي تفرضه على استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي، شهرا آخر، حتى 23 من نوفمبر المقبل، بحسب ما ورد في بلاغ جديد صدر عن هيئة الطيران المدني الباكستانية.

وأفادت صحيفة "ذا إكسبريس تريبيون" الباكستانية التي أوردت النبأ، اليوم الخميس، بأن الحظر - الذي ينطبق على الطائرات المدنية والعسكرية التي تقلع من الهند أو تتجه إليها - يحظر استخدام المجال الجوي الباكستاني.

وفرض الحظر في البداية يوم 23 من أبريل 2025، وتم تمديده منذ ذلك الحين عدة مرات.

وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، ردا على الإجراءات التي اتخذتها الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي واستهدف سياح بمنطقة "باهالجام" في جامو وكشمير الهندية.

ويكبد الحظر شركات الطيران الهندية خسائر فادحة، حيث تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير للوصول إلى وجهات المرجوة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.