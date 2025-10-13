رد حازم مرتقب من بكين إذا واصلت أمريكا التصعيد التجاري

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أنه إذا عقدت الولايات المتحدة العزم على المضي قدما في طريقها الخاص بشأن التجارة، فإن الصين ستتخذ بحزم إجراءات مقابلة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان خلال مؤتمر صحفي عندما سُئل عن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 بالمئة على السلع الصينية في الأول من نوفمبر إن الصين تحث الولايات المتحدة على تصحيح "ممارساتها الخاطئة" على الفور.

وأضاف لين أن الجانب الصيني يحث الولايات المتحدة على العمل على أساس المساواة والاحترام والمنفعة