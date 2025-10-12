تحرك 400 شاحنة مساعدات إنسانية تمهيداً للدخول إلى غزة

تحركت 400 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى غزة في السادسة من صباح اليوم الأحد (0300 بتوقيت جرينتش) وذلك من معبر رفح إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا لدخولها إلى غزة.

وقد عبرت 90 شاحنة خلال الساعة الأولى من معبر رفح من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا للدخول إلى غزه.

يشار إلى أنه لأول مرة منذ شهر مارس الماضي يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى معبر العوجه أيضا وذلك نظرا لكثرة أعداد الشاحنات المتوقع إدخالها. وجاري التنسيق مع كل الأطراف لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل من أجل السماح باستقبال الجرحى والمصابين والمرضي الفلسطينيين القادمين من غزه وكذلك استقبال الأفراد من الفلسطينيين والأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة ومن العالقين في مصر أيضا.