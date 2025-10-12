الكاميرون تجري انتخابات رئاسية والرئيس يسعى لفترة جديدة

من المقرر أن يدلي الكاميرونيون بأصواتهم اليوم الأحد في الانتخابات الرئاسية، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ الرئيس الحالي بول بيا، أكبر حكام العالم سنا البالغ من العمر 92 عاما، على قبضته على السلطة التي استمرت 43 عاما على الرغم من المعارضة النشطة التي تضغط من أجل التغيير.

ومن بين معارضي بيا المتحدث الرسمي السابق باسم الحكومة عيسى تشيروما (76 عاما) الذي استقطب حشودا كبيرة تطالب بإنهاء فترة حكم الزعيم المخضرم الطويلة. وتؤيد بعض أحزاب المعارضة والجماعات المدنية ترشح تشيروما.

ومع ذلك، يقول محللون إن من المرجح أن يعاد انتخاب بيا، الذي يتولى السلطة منذ عام 1982 نظرا لسيطرته القوية على أجهزة الدولة وعدم توحد صفوف المعارضة.

لكن منتقدي بيا لا يزالون يأملون في الإطاحة به بعد عقود من الركود الاقتصادي والتوترات في الدولة الواقعة في أفريقيا الوسطى التي يبلغ العديد سكانها 30 مليون نسمة.

يبدأ التصويت في الساعة 0700 بتوقيت جرينتش وينتهي في الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في غضون 15 يوما.

ألغى بيا الحد الأقصى لمدد الحكم الرئاسية في عام 2008. ووفقا للنظام الانتخابي، تجرى الانتخابات على جولة واحدة ويفوز المرشح الذي يحصل على أغلبية بسيطة.