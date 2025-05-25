المرشح الأوفر حظاً بانتخابات كوريا الجنوبية يقترح تمديد محادثات الرسوم الجمركية

قال المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية لي جاي ميونج اليوم الأحد إن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب يحتاج إلى إعادة النظر لإيجاد اتفاق مفيد للطرفين الحليفين.

وأضاف لي خلال مؤتمر صحفي أن المفاوضات حول الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة ستكون واحدة من أكبر التحديات التي سيواجهها الفائز في انتخابات الثالث من يونيو .

وجرت الدعوة لانتخابات مبكرة بعد عزل يون سوك يول من منصب الرئيس على خلفية إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر. ويتقدم لي، من الحزب الديمقراطي الكوري المعارض الرئيسي، في استطلاعات الرأي على منافسيه المحافظين.

وقالت سول وواشنطن إنهما تسعيان إلى صياغة حزمة بشأن الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي بحلول الثامن من يوليو لكن وزير التجارة والصناعة الكوري الجنوبي قال في الآونة الأخيرة إن هذا ليس وقتاً كافياً وإن من الممكن تمديده بسبب الانتخابات. وقال لي "الوقت ضيق. أليست الدبلوماسية أمرا يعود بالنفع على الطرفين؟ إذا استفادت دولة وعانت دولة أخرى من جانب واحد، فهذه ليست دبلوماسية، بل هي سلب عنوة".