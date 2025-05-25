مسيرات كبرى في بولندا قبل أسبوع من جولة إعادة الانتخابات الرئاسية

من المقرر تنظيم مسيرات سياسية كبرى في العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد، قبل أسبوع من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية البولندية.

ومن المقرر أن يعقد مؤيدو المرشح المؤيد لأوروبا رافال ترزاسكوفسكي ومنافسه المحافظ كارول نوروكي مسيرات منفصلة في العاصمة البولندية بدءا من الساعة 12 ظهرا (1000 بتوقيت جرينتش).

ودعا ترزاسكوفسكي إلى "مسيرة الوطنيين" اليوم الأحد، بينما من المقرر أن ينظم أنصار نوروكي "مسيرة من أجل بولندا".

ويخوض المرشحان منافسة شديدة للغاية قبل جولة الإعادة، حيث تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تعادل بنسبة 47% من الأصوات لكل منهما.

ويمكن أن يكون للانتخابات تأثير حاسم على مستقبل بولندا السياسي، حيث تتمتع الرئاسة بسلطات كافية لعرقلة أجندة رئيس الوزراء دونالد توسك الإصلاحية.

وأنهى عمدة وارسو ترزاسكوفسكي، من ائتلاف تاسك المدني، الجولة الأولى من الانتخابات الأحد الماضي في المركز الأول بنسبة 36ر31% من الأصوات.

لكنه يواجه تحديا خطيرا من نوروكي، وهو مؤرخ مدعوم من حزب القانون والعدالة القومي، والذي فاز بنسبة 54ر29% من الأصوات في الجولة الأولى.

وقد قام الرئيس الحالي أندريه دودا، من حزب القانون والعدالة، بحجب العديد من مشاريع قوانين حكومة توسك باستخدام حق النقض الرئاسي.