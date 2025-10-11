ماكرون يعيد تعيين ليكورنو رئيساً للوزراء

أعلن قصر الإليزيه مساء الجمعة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعاد تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا لوزراء البلاد، بعد أيام من استقالته.

وتولى ليكورنو، الحليف المقرب لماكرون، منصبه رئيسًا للوزراء قبل أربعة أسابيع فقط ولكنه استقال في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب توترات حكومية.

ثم منحه ماكرون يومين لإيجاد مخرج من الاضطرابات السياسية.

وكان ليكورنو قد قال في وقت سابق إنه لا يريد الاستمرار في منصب رئيس الوزراء.

وفي أعقاب الإعلان، قال ليكورنو في منشور على موقع (اكس) إنه قبل الوظيفة "بدافع أداء الواجب" وتعهد بالقيام بكل ما في وسعه "للنجاح في هذه المهمة"، بما في ذلك تقديم ميزانية بحلول نهاية العام.

وقبل اتخاذ قراره، دعا ماكرون قادة معظم الأحزاب الرئيسية في البرلمان إلى قصر الإليزيه لإجراء محادثات حاسمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

ويتعرض ماكرون لضغط زمني هائل، لأنه إذا كانت فرنسا المدينة بشكل كبير تريد إقرار ميزانية للعام المقبل في الوقت المناسب، فإنه وفقًا للدستور يجب أن يعرضها رئيس الوزراء على البرلمان في موعد أقصاه الاثنين المقبل.

وتعاني فرنسا من أزمة سياسية منذ الانتخابات المبكرة التي أجرتها في منتصف عام 2024، والتي لم تسفر عن فوز أي معسكر بأغلبية.

وكان ليكورنو قد قال بعد محادثات مع قادة الأحزاب، إنه مقتنع بأن فرنسا يمكنها حل أزمتها السياسية دون إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وأشار ليكورنو إلى أن "أغلبية نسبية للغاية"، مكونة من عدة مجموعات سياسية، من بينها قطاعات من المعارضة اليسارية، كانت مستعدة للاتفاق على الميزانية وضمان استقرار البلاد.