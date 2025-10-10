من ترامب إلى إيلون ماسك.. أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام

أعلنت لجنة نوبل للسلام عن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2025، والتي تضم 338 مرشحا من مختلف أنحاء العالم، بينهم نشطاء سياسيون، زعماء دول، شخصيات مدنية ومنظمات دولية، ويُعد الإعلان عن المرشحين هذا العام الأكثر إثارة للجدل منذ تأسيس الجائزة عام 1901.

من بين أبرز المرشحين فرانسيسكا ألبانيس، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، والتي رشّحها عضو في حزب العمال الأيرلندي تقديراً لجهودها في تسليط الضوء على الدمار الذي حدث في غزة جراء الحرب الإسرائيلية.

كما تم ترشيح البابا فرانسيس قبل وفاته من قبل عضو في الحزب المسيحي النرويجي، نظرا لسعيه المستمر لتحقيق السلام، وكان البابا قد رُشح عدة مرات من قبل، لكنه لم يسبق له نيل الجائزة المرموقة، ويُذكر أن جائزة نوبل للسلام لا تُمنح بعد الوفاة.

وفي دائرة مثيرة للجدل، رُشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجائزة من قبل عدة زعماء بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بعد أن أعلن ترامب عن أنه أنهى سبع حروب خلال فترة رئاسته ويعتقد أنه يستحق الجائزة.

أما الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي شغل سابقا منصب رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية لفترة قصيرة في عهد ترامب، فقد رُشح من قبل عضو سلوفيني في البرلمان الأوروبي.

ويضم الترشيح أيضا نشطاء فلسطينيين مثل عيسى عمرو، المؤسس المشارك لمجموعة "الشباب ضد المستوطنات"، والمؤلف الإسرائيلي الأمريكي جيف هالبر، القائد للجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل، تقديرا لجهودهما في فضح التوسع السريع للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك خطة E1 المثيرة للجدل.

كما شملت الترشيحات شخصيات مدافعة عن حقوق الأقليات والنساء، مثل الدكتورة مهرانج بلوش من باكستان، ناشطة حقوق الإنسان، والمخرجة والناشطة النيجيرية-الأمريكية زورييل أودوول، التي تدافع عن حقوق الأطفال وتعليم الفتيات ومناهضة زواج القصر.

كما تم ترشيح هند رجب، الطفلة الفلسطينية البالغة من العمر خمس سنوات والتي قُتلت جراء القصف الإسرائيلي، لجائزة نوبل للسلام لعام 2025 من قبل خالد بيدون ولجنة مكافحة التمييز الأمريكية-العربية (ADC).

في يناير 2024، أطلق الجيش الإسرائيلي 355 طلقة نارية على سيارة كانت تسافر فيها هند رجب وستة من أفراد عائلتها أثناء محاولتهم الفرار خلال الحرب وكانت رجب وابنة عمها الناجيتين الوحيدتين من الهجوم الأولي، حيث اتصلتا بالإسعاف لطلب المساعدة. لكن كلا الطفلين ومسعفين اثنين حاولوا إنقاذهما قُتلوا لاحقا جراء القصف الإسرائيلي.

ستُعلن نتائج الجائزة اليوم الجمعة وتُظهر هذه القائمة تنوعا واسعا في الخلفيات والجهود، من النشاط المدني والدفاع عن حقوق الإنسان إلى السياسات الدولية المثيرة للجدل، ما يجعل دورة 2025 واحدة من أكثر الدورات متابعة وجدلا على المستوى العالمي.