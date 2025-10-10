زعيم كوريا الشمالية يتعهد ببناء "أفضل جنة اشتراكية في العالم"

أشاد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بما أسماه نضال بلاده ضد تهديد عسكري تقوده الولايات المتحدة وتعهد بتحويل كوريا الشمالية إلى "أفضل جنة اشتراكية في العالم"، وذلك خلال خطابه في احتفالات الذكرى السنوية للدولة بحضور شخصيات أجنبية رفيعة المستوى صينية وروسية وغيرها.

يأتي خطاب كيم عشية الذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم الذي يوافق اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تعزيز شراكة مناهضة للغرب مع دول أخرى، حتى مع الإشارة إلى اهتمامه باستئناف الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.

وقد يكون عرض عسكري ذروة فعاليات الذكرى السنوية لكوريا الشمالية حيث من المتوقع إقامته في وقت لاحق من اليوم الجمعة في ساحة في بيونغ يانغ، حيث من المرجح أن يقف كيم إلى جانب قادة الصين وروسيا وغيرهم لمشاهدة عرض لبعض أحدث وأكثر أسلحته تطوراً التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.