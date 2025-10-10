أمريكا.. اتهام المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بالاحتيال

وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بتهمة الاحتيال، حسبما صرح شخص مطلع على الأمر لوكالة أنباء أسوشيتد برس يوم أمس الخميس. ويعد هذا أحدث مؤشر على تصميم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على استخدام وزارة العدل لملاحقة خصومه السياسيين.

وفازت جيمس العام الماضي بحكم مذهل ضد ترامب وشركاته في دعوى قضائية تزعم أنه كذب على البنوك وجهات أخرى بشأن قيمة أصوله.

وقال المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بمناقشة الأمر علنا، إنه تم اتهام جيمس في المنطقة الشرقية من فرجينيا بتهمة واحدة بعد تحقيق في احتيال عقاري. وقد نفت جيمس ارتكاب أي مخالفات. وقالت إنها ارتكبت خطأ أثناء ملء نموذج يتعلق بشراء المنزل، لكنها سرعان ما صححت الخطأ ولم تخدع المقرض.