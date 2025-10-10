تحذير من تسونامي بعد زلزال قوته 7.6‭ ‬درجات قبالة الفلبين

ذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن زلزالا بقوة 7.6 درجات ضرب جنوب البلاد اليوم الجمعة، وأصدر تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وحذر المعهد من احتمال وقوع أضرار وتوابع عقب الزلزال الذي جاء مركزه في المياه قبالة بلدة ماناي في دافاو أورينتال بمنطقة مينداناو. وأوضح المعهد أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وحث المعهد سكان المدن الساحلية في وسط وجنوب الفلبين على الانتقال على الفور لمناطق مرتفعة أو الابتعاد عن السواحل.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.

وذكر المعهد أنه من المتوقع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من متر واحد فوق مستوى المد والجزر الطبيعي خلال الساعتين القادمتين.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ذكر أن قوة الزلزال بلغت 7.4 درجات وأنه كان على عمق 58 كيلومترا.

وأصدر النظام الأمريكي للتحذير من تسونامي تحذيرا، وأشار إلى احتمال حدوث موجات تسونامي خطيرة على السواحل حتى مسافة 300 كيلومتر من مركز الزلزال.